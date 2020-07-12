"تعليم الأفلاج" تُنهي تدريب منسوبيها على لائحة الوظائف التعليمية

استفاد منها أكثر من 800 تربوي "مشرفين وقادة ومعلمين ومعلمات"

أنهى منسقا لائحة الوظائف التعليمية، ظافر بن دريس آل دحيم مدير شؤون المعلمين بتعليم الأفلاج، ودلال الحامد مشرفة علاقات المعلمين، تدريب أكثر من 800 تربوي على لائحة الوظائف التعليمية.

وتَضَمّنت محاور الدورات التدريبية التي تم تقديمها لأكثر من 800 تربوي "مشرفين ومشرفات وقادة مدارس ومعلمين ومعلمات" بتعليم الأفلاج عن بُعد عبر برنامج zoom"، وحدود تكلیف شاغلي الوظائف التعليمية، ومدة وشروط تكليف قائد المدرسة، الوكيل، المشرف التربوي، والخبير التربوي، وحالات استثناء التكليف بمهمات (قائد المدرسة- الوكيل- المشرف التربوي- والخبير التربوي) من قادة المدارس ووكلائها أو المشرفين القائمين على رأس العمل قبل نفاذ اللائحة، ومدة وشروط تكليف مدير عام التعليم أو مساعد مدير التعليم أو مدير مكتب التعليم، والاشتراطات الخاصة بالحصول على العلاوة السنوية والانتقال من مستوى إلى مستوى داخل الرتبة، وشروط نقل الموظف المشمول باللائحة من المستوى الذي شغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في المرتبة نفسها.

وجاء في محاور الدورات التدريبية توضيح متى يتم حرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية، والمكافآت المصروفة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي، ومكافأة انتهاء الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية وشروطها وضوابطها، وسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كذلك توضيح راتب أول درجة في مستوى المرتبة التي يرقى إليها الموظف، وحالات صرف المكافأة والبدلات وغيرها على أساس معادلة الرتب التعليمية الواردة في اللائحة بالمراتب المقررة.