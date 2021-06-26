خطفوه من بين تلاميذه وأهانوه أمامهم وأودعوه "غوانتنامو اليمن".. معلِّم يمني يحكي لـ"سبق" قصته مع المعتقلات الحوثية

الفارون من جحيم الحوثي (ح4) .. ابتزوا أسرته وأهانوا كرامته