1.375 ريالًا للطن.. "الحبوب": انتهاء موسم تسلُّم القمح وصرف مستحقات المزارعين

بتوريد صافي كمية 576.024 طنًا بقيمة بلغت نحو 767 مليون ريال وبارتفاع 49%

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن انتهاء موسم تسلُّم القمح المحلي للعام 1442/ 1443هـ وذلك بتوريد صافي كمية 576.024 طنًا بقيمة بلغت نحو 767 مليون ريال، وبارتفاع 49% عن الموسم الزراعي الماضي 1441/ 1442هـ.

وأوضح المحافظ أحمد الفارس أن المؤسسة وكنتيجة لأتمتة كل الإجراءات استكملت من صرف كل مستحقات المزارعين بعد انتهاء موسم الاستلام بفترة لم تتجاوز الأسبوعين، مشيرًا إلى أن عمليات الصرف كانت على دفعات منذ بدء الموسم، وذلك لعدد 2077 مزارعًا؛ منها 18 دفعةً للمزارعين الأفراد، و7 دفعات للمزارعين المتعاقدين مع شركات، وبصافي قيمة إجمالية بلغت 767.272.831.36 ريالًا، بعد خصم مديونيات الصناديق.

وأشار إلى أن برنامج شراء القمح المحلي، والذي يأتي في إطار ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ الخاص بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، شهد ارتفاعًا تدريجيًّا في الكميات الموردة من قبل المزارعين حيث شهد العام الأول 2019م شراء المؤسسة لكمية 202.179 طنًا، ارتفعت في العام الثاني 2020م إلى كمية 385.635 طنًا بارتفاع 91%، فيما ارتفعت في العام الثالث 2021م إلى كمية 576.024 طنًا بارتفاع 49.4% عن العام السابق.

وأكد المحافظ أن سعر شراء القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم بلغ 1.375 ريالًا للطن مقارنة بـ1.250 ريالًا للطن في الموسم الماضي؛ وذلك تماشيًا مع حركة الأسعار العالمية للقمح، كما أقرّ مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً زيادة سعر الشراء للموسم القادم 2022م بمشيئة الله إلى 1.440 ريالًا، وذلك في إطار حرص الدولة -حفظها الله- على عدالة سعر الشراء، وحفظاً لحقوق المزارعين.

وبيّن أن منصة "محصولي" والمخصصة لاستلام القمح المحلي، والتي تشمل حزمة من الخدمات الإلكترونية كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين، وتنظيم عمليات الاستلام بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للاستلام، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة والتفاعل مع استفسارات المزارعين، وقد شهدت المنصة هذا العام ارتفاعًا في عدد المزارعين المسجلين ليصل إلى 3.662 مُزارعًا مقابل 3.233 مزارعًا الموسم الماضي بزيادة نسبتها 13%، فيما بلغت نسبة الموردين فعلياً هذا العام 69% من إجمالي عدد المزارعين، وهو ما رفع عدد المواعيد المجدولة عبر المنصة إلى 31.097 موعدًا مقابل 19.695 موعدًا الموسم الماضي بزيادة نسبتها 58%.

ووفقًا للبيانات، فإن منطقة تبوك جاءت في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية 168.372 طنًا بزيادة 79% عن الموسم الماضي، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية 130.606 أطنان بزيادة 36% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية 117.828 طنًا بزيادة 18%، وتلتها منطقة حائل بصافي كمية 89.854 طنًا بزيادة 72%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية 24.365 طنًا بزيادة 3%، ثم منطقة الرياض بصافي كمية 24.012 طنًا بزيادة 123%، والخرج بصافي كمية 20.621 طنًا بزيادة 123%، وأخيرًا الأحساء بصافي كمية 366 طنًا.

يُذكر أن المنصة تتيح للمزارعين اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات الاستلام بشكل منظم وبكل سهولة ويُسر.