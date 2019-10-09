كيف تحمي الحيتان صغارها؟.. دراسة تكشف "الطريقة السرية"

"الحيتان الصائبة" مهددة إذ لم يبق منها سوى 500 حوت

تعتمد حيتان شمال الأطلسي استراتيجية تقوم على التواصل بتكتم أكبر لحماية صغارها من حيوانات قانصة، مثل الحيتان القاتلة؛ وفق ما أظهرت دراسة حديثة، نشرت نتائجها الأربعاء.

وجاء في الدراسة، التي نشرتها مجلة "بايولوجي ليترز" التابعة لجمعية "رويال سوساييتي" البريطانية، أن أنثى الحوت عندما يكون لها صغار تُصدر أصواتًا منخفضة مقارنة بالإناث الحوامل أو صغار الحيتان.

وكتب المشرفون على الدراسة: "هذا يشير إلى أن الحيتان تستخدم التخفي الصوتي عندما يكون صغارها أكثر عُرضة للخطر من أنواع قانصة".

وأضافوا أن عمليات الرصد التي أجروها، تتماشى مع دراسات أجريت على حيتان حدباء وعلى حيتان جنوبية.

وقال العلماء: "الأصوات المنخفضة قد تَحُد من مخاطر الرصد من قِبَل حيوانات قانصة، وتسمح في الوقت ذاته بالتواصل بين الأم وصغيرها".

ويمكن سماع الأصوات المنخفضة على مسافة 100 متر؛ في مقابل كيلومتر للأصوات العالية التي تصدر عادة.

وتعتبر حيتان شمال الأطلسي، المعروفة باسم "الحيتان الصائبة"، مهددة؛ إذ لم يبقَ منها سوى 500 حوت.

وعلى غرار حيتان ضخمة أخرى؛ فنسبة النفوق لدى الحيتان البالغة ضئيلة؛ إذ إن الحيتان القاتلة هي مصدر التهديد الوحيد لها.

في المقابل، ترتفع نسبة النفوق عند صغار هذه الحيتان التي قد تقع ضحية الحيتان القاتلة وبعض أسماك القرش أيضًا.