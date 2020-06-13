كلية الاتصالات والمعلومات تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول 1442

في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات بتاريخ 17/11/1441 حتى 22/11/144 عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu .

أوضح ذلك عميد الكلية المكلف الأستاذ ابراهيم بن عبدالله الحناكي، مشيرًا إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/11/1441 حتى 17/11/1441 .

وأضاف أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22/10/144 وحتى 3/11/1441، مبينًا أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/11/1441 حتى 25/11/1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني