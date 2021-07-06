بعد إفادة "مغادر لمناطق الصراع".. الاستئناف الجزائية تحدد موعداً للدعوى ضد "الصيعري"

المحكمة دعت المدعى عليه إلى الحضور وإلا فإنها ستحكم غيابياً وفق مواد نظام المرافعات

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لورود الإفادة من الجهة المختصة أن المدعى عليه محمد علي الصيعري "سعودي" بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) مغادر لمناطق الصراع، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17/ 12/ 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف.

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، موضحةً أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.