عبر "زووم".. "جامعية صامطة" تفعّل الأسبوع الإرشادي الأكاديمي للطالبات المستجدات

"الحكمي": اختتم بلقاء مفتوح لعميدة الكلية بالإنابة والوكيلات ورئيسات ومنسقات الأقسام

فعّلت الكلية الجامعية بمحافظة صامطة ممثلةً بوحدة الإرشاد الأكاديمي، اليوم الخميس، الأسبوع الإرشادي للطالبات المستجدات عن بعد برعاية عميدة الكلية بالإنابة الأستاذة طوشة سهلي وذلك عبر برنامج ZOOM.

وتفصيلاً، رحبت رئيسة وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية الأستاذة أميرة محمد إبراهيم الحكمي بالطالبات المستجدات في أقسام الكلية متمنيةً لهن التوفيق والنجاح.

وأوضحت "الحكمي" أنه تم وضع جدول زمني لتفعيل الأسبوع الإرشادي الأكاديمي مشيرةً أنه نفذ من خلاله العديد من المحاضرات أهمها محاضرة بعنوان "من هنا يبدأ مستقبلي" حيث عرض من خلالها للطالبات عرض مرئي عن الجامعة ومرافقها والعمادات المساندة وتعريفهن بالبوابة الإلكترونية للجامعة وتفعيل البريد الإلكتروني وكذلك المكتبة الرقمية والاستفادة منها والتعريف بالخدمات التي تقدمها الكلية للطالبات.

ونظمت محاضرة بعنوان "مفهوم الإرشاد وأهميته ومسؤوليات وواجبات المرشدة والطلبة" تهدف إلى التعريف بالإرشاد الأكاديمي ورؤيته ورسالته وأهدافه ودوره في مساعدة الطالبات في حل مشكلتهن وتوضيح دوره وضرورة وجود اتصال مستمر بين الطلبة والمرشد الأكاديمي.

ومحاضرة أخرى بعنوان "خطوة بخطوة "تهدف إلى تزويد الطالبات بمعلومات عن لائحة الحقوق والواجبات وتوضيح القواعد التنفيذية للدراسة والاختبارات في جامعة جازان ومحاضرة بعنوان "إدارة نظام التعليم الإلكتروني بلاك بورد" هدفت إلى توضيح آلية الدخول للمكتبة الرقمية والاستفادة منها.

واختتمت "الحكمي" بالقول إن الأسبوع الإرشادي اختتم اليوم الخميس بعقد لقاء مفتوح عن بعد بحضور عميدة الكلية بالإنابة ووكيلات الكلية ورئيسات الأقسام ومنسقات الإرشاد بالأقسام والمرشدات.