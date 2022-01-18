رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه

تستمر يومين ويلتقي عدداً من المسؤولين ويحضر منتدى النمو الذكي

وصل منذ قليل رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن؛ إلى الرياض، في زيارة رسمية لـ #المملكة، حيث كان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقدمة مستقبليه.

ومن المنتظر أن تستمر زيارة الرئيس الكوري للمملكة يومين، يلتقي خلالهما ولي العهد، وعدداً من المسؤولين، ويحضر منتدى النمو المبتكر الذكي بين السعودية وكوريا الجنوبية، وفق وكالة يونهاب الكورية.

ومن المقرر أن يلتقي مون؛ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الرياض؛ للإعلان رسمياً عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول المجلس.