قناة "اقرأ" تطلق مبادرة للحد من تأثير فيروس كورونا

تحت شعار"#إلزم_بيتك_وفكر_في_غيرك"

أطلقت قناة "اقرأ" الفضائية، مبادرة تحت عنوان "إلزم_بيتك_وفكر_في_غيرك"، للمساهمة في الدعوة للبقاء بالمنازل، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقديم العون عن بعد لمن تضرر من تلك الأزمة، من الأهل والجيران والعاملين في محيطنا، الذين تأثرت حياتهم بإجراءات منع التجول جراء تلك الأزمة.

وتأتي مبادرة قناة "اقرأ" انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية والإعلامية، التي تسعى من خلالها إلى مد يد العون للمجتمع، توعويًا وإنسانيًا وخدميًا.

ويشارك فيها عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والشخصيات المهتمة بالعمل الإنساني.

وأشاد مدير قناة اقرأ، محمد سلام، بالتفاعل الكبير من هذه الشخصيات سواء داخل المملكة أو خارجها مع المبادرة، مما ساعد على انتشارها على نطاق واسع.

كما شدد على أهمية الامتثال لكل الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، بالبقاء في المنازل مع تقديم المساعدة عن بعد لمن يحتاج ذلك، باستخدام العديد من الوسائل التي أتاحتها الدولة.

يذكر أن مبادرة "إلزم_بيتك_وفكر_في_غيرك" تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات قناة اقرأ، وسوف ينضم لدعم هذه الحملة العديد من الشخصيات العامة والاجتماعية المؤثرة لمشاركة القناة أهدافها في مساندة من يحتاجون الدعم من الفئات المتضررة، وحث فئات المجتمع القادرة على المشاركة في ذلك.