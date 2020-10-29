قرض وحسم دون استجابة.. مواطن يشكو "كهرباء الطائف": لمَ التأخير؟

منزله مؤسس منذ 10 أشهر دون خدمة رغم وقوعه بمخطط نظامي واستكماله الأوراق

اشتكى مواطن من محافظة الطائف، فرع شركة الكهرباء بالمحافظة؛ بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي لمنزله الذي يقع في مخطط نظامي، على الرغم من حصوله على الاعتمادات الرسمية من البلدية ووزارة الإسكان.

وقال المتضرر "سعد العتيبي": حصلت على قرض بناء ذاتي من سكني العام الماضي، وتقدمت للبلدية بصك إلكتروني لأرض أملكها في مخطط الصهوة المعروف بـ"العرفاء2"، وبعد الحصول على الصك نظامياً، والحصول كذلك على الدعم من سكني بقيمة بلغت نصف مليون ريال؛ فوجئت بعد انتهاء أعمال البناء بعدم إيصال التيار الكهربائي لمنزلي منذ أكثر من عشرة أشهر حتى الآن.

وأضاف: راجعت شركة الكهرباء بالطائف من حينها، وعلى الرغم من إكمالي لجميع الاشتراطات اللازمة، فضلاً عن المنزل يقع في مخطط نظامي لا رد حتى الآن سوى الوعود.

وتابع: مخططات عشوائية وغير نظامية مجاورة للمخطط تم إيصال التيار الكهربائي لها، وقد مرّ حتى الآن أكثر من 10 أشهر دون أن أحصل على التيار، لافتاً إلى مرور كيابل الكهرباء على بعد 100 متر من منزله.

وأشار إلى أنه يتم سحب قسط سكني منه بقيمة 5400 شهرياً، وهو مستأجر ولديه عقد موثق في إيجار بقيمة 18 ألف ريال، مطالباً المسؤولين في شركة الكهرباء السعودية بضرورة النظر في شكواه وسرعة إيصال التيار الكهربائي إلى منزله المؤثث منذ عدة أشهر، ولكن دون كهرباء.