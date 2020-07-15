جامعة الباحة تفتح باب القبول للبكالوريوس للعام 1442هـ

يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، عن فتح باب القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ ابتداءً من اليوم وحتى يوم الاثنين 30 ذو القعدة، عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وقالت الجامعة: القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات؛ حيث سيكون إعلان نتائج الترشح ابتداء من يوم الأحد 6 ذي الحجة.