6 قتلى حوثيين في هجوم للجيش اليمني على مواقع المتمردين في باقم

تدمير آليات عسكرية.. وإصابة عناصر للمليشيا

شنّ اللواء التاسع مشاة جبلي التابع للجيش الوطني اليمني في محور علب، اليوم الاثنين، هجوماً نوعياً استهدف مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة في تباب الصماء شمال مديرية باقم في محافظة صعدة.

وبيّن ركن استخبارات اللواء التاسع العقيد مروان الكمالي، أن الجيش الوطني نفذ عملية نوعية استهدفت تعزيزات وتحصينات الحوثيين في تباب الصماء، الواقعة على الخط الدولي بمديرية باقم، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف "الكمالي" أن العملية أسفرت عن تدمير آليات عسكرية، ومقتل 6 عناصر من المليشيا الحوثية، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وأوضح أن العملية جاءت بعد معلومات دقيقة رصدتها وحدة الاستخبارات العسكرية عن تجهيزات للمليشيا للالتفاف والتسلل على مواقع الجيش الوطني.