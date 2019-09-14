شاهد .. عقيل مريض السمنة بعد 400 يوم من نشر حالته عبر "سبق"

الحالة لازمته منذ طفولته فأُعيق عن الحركة

بعد 400 يوم من نشر "سبق" معاناة عقيل بن علي عواجي، البالغ من العمر 40 عامًا، ويعاني سمنة مفرطة، لازمته منذ طفولته؛ ما أعاقه عن الحركة، حصلت "سبق" على صور، يظهر فيها "عقيل" فاقدًا أكثر من 200 كيلوجرام من وزنه.

وكانت "سبق" قد نشرت معاناته، التي قال فيها إنه تقدم إلى العديد من المستشفيات لإجراء عملية قص معدة، ولكن دون جدوى، إضافة إلى أنه لا يستطيع إجراءها بمستشفى خاص نظرًا للتكلفة.

وأضاف بأنه منذ أشهر عدة يحاول جمع المبلغ للعملية، ولكن لم يستطع؛ إذ جمع عشرة آلاف ريال فقط. مناشدًا حينها أهل الخير الوقوف معه، وإنهاء معاناته. وتفاعل حينها أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووجَّه بعلاجه على نفقته الخاصة.

من جانبه، أعلن منذ أشهر عدة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب إنهاء معاناة عقيل، وقال الدكتور إبراهيم الرسلاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير في المستشفى: إن حالة المريض تعد من الحالات النادرة نظرًا لزيادة وزنه. موضحًا أن هذه الحالة تعتبر من الأوزان الكبيرة والنادرة جدًّا. مشيرًا إلى أن المريض سبق أن خضع لعملية استكشافية بالمنظار منذ خمس سنوات، ولم يستطع الجراح الوصول فيها إلى المعدة، وتم توقُّف العملية لعدم تمكُّن الطبيب من إتمامها وفقًا لإفادة المريض.

وأوضح استشاري جراحة السمنة أن وزن عقيل شكَّل عبئًا كبيرًا عليه وعلى محيطه الاجتماعي، وكان له تأثير بالغ على قدرته الصحية والنفسية، وفقدانه القدرة التامة على متابعة احتياجاته اليومية. واصفًا حالة عقيل بأنها تعد سمنة مفرطة خطيرة على حياته.

وأضاف قائلاً: "عندما زارنا عقيل أخضعناه لعدد من الفحوصات المخبرية للوقوف على حالته الصحية بشكل دقيق، ومن ثم قمنا بتشكيل فريق طبي من أخصائية التغذية واستشاريي التخدير والقلب والصدرية، وأيضًا أخصائي التنفس وجراح السمنة؛ وذلك لدراسة الحالة؛ إذ تم وضع الخطة العلاجية المقترحة التي اشتملت على البدء ببرنامج غذائي لمدة شهرين، وإعطاء المريض علاجًا هرمونيًّا جديدًا، يساعد في إنقاص الوزن. وقد أظهرت النتائج الأولية لهذا الدواء نجاحًا مبهرًا، أدى لفقدان 40 كجم، مع تحسُّن حالة المريض، وقدرته على المشي".

وواصل الدكتور الرسلاني حديثه قائلاً: "تم إجراء عملية تكميم المعدة التي استغرقت ساعة وعشرين دقيقة باستخدام المنظار الجراحي عبر ثقوب صغيرة في الجدار الأمامي بالبطن، مع استخدام دباسة إلكترونية متطورة، يتم استخدامها في هذا المستشفى".

وعن حالة المريض بعد العملية أوضح الدكتور الرسلاني أن الجراحة تكللت -بفضل من الله- بالنجاح التام، وأن حالة عقيل مستقرة -ولله الحمد-، وقد بدأ في تناول السوائل والحركة بأريحية بعد 24 ساعة من العملية.

وبيّن الدكتور الرسلاني أن الفريق الطبي وضع برنامجًا علاجيًّا متكاملاً لعقيل؛ حتى يصل إلى النتائج المرجوة -بإذن الله-؛ إذ إن من المتوقع أن يفقد70 % من الوزن الزائد، وسوف يخضع بعد ذلك لمتابعة مستمرة طوال عام كامل، يتم خلاله عمل تقييم شامل لحالته، ومتابعة التطورات الصحية له، وإجراء تعديل لبرنامجه العلاجي إذا اقتضى الأمر.