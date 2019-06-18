





6

قال: "شاناهان" لا يرغب في الاستمرار

"ترامب" يعين وزيراً جديداً للدفاع بالإنابة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع طلب عدم المضي قدماً في إجراءات تعيينه بصورة دائمة، وأنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وذكر "ترامب" أن مارك إسبر وزير الجيش سيتولى مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد.

وكان ينظر إلى "إسبر" على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على تعيين شاناهان.