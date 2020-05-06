ضبط 16 ألف كجم مواد غذائية مخزنة في بيئة غير مناسبة بالقريات

رصدتها "الغذاء والدواء" بمقر سكني.. إحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.

وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

هيئة الغذاء والدواء

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 01:48 PM

رصدتها "الغذاء والدواء" بمقر سكني.. إحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية

ضبط 16 ألف كجم مواد غذائية مخزنة في بيئة غير مناسبة بالقريات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.

وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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