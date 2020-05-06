ضبط 16 ألف كجم مواد غذائية مخزنة في بيئة غير مناسبة بالقريات

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.
وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.هيئة الغذاء والدواء
رصدتها "الغذاء والدواء" بمقر سكني.. إحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية
قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها رصدت في #القريات مقراً سكنياً يُستخدَم لتخزين منتجات غذائية في بيئة غير مناسبة.
وتابعت: تم ضبط 16 ألف كجم من المواد الغذائية وإحالة المُخالفين إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.