"الطيران المدني" تُصدر الرخصة التشغيلية لـ"أكاديمية إنفينيتي للطيران"

في إطار ضمان سلامة وجودة برامج التدريب وأنشطة الطيران داخل المملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، الرخصة التشغيلية للشركة اللامحدودة للطيران "أكاديمية إنفينيتي للطيران"، كمركز تدريب طيران مُرخص بالعمل داخل المملكة.

وجرى التسليم بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مقر الهيئة بالرياض، حيث مثل الهيئة مساعد الرئيس لمعايير الطيران الكابتن سليمان المحيميدي، فيما مثل الأكاديمية الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالناصر بن محمد الخريف.

وتركز الرخص التشغيلية للهيئة (GACAR - 143) على تدريب مهندسي الطائرة والمرحلين الجويين وأعضاء طاقم الطائرة وتأهيلهم للعمل بشركات الطيران المعتمدة من الهيئة.

وتأتي هذه الرخص التشغيلية التي وقعت من الهيئة لأكاديمية "إنفينيتي"؛ بهدف ضمان سلامة وجودة برامج التدريب وأنشطة الطيران داخل المملكة، وفي إطار تطبيق الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع الجهات كافة؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030 ويصب في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني.