مصرع ما لا يقل عن 45 شخصًا بسبب التدافع خلال جنازة رئيس تنزانيا

بينهم 5 من عائلة واحدة خلال تجمعات باستاد رياضي بدار السلام

لَقِيَ ما لا يقل عن 45 شخصًا مصرعهم في تدافع خلال مراسم جنازة رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي.

وقالت قناة تلفزيون محلية، بجانب ما أفادت به صحيفة "سيتيزن" المحلية نقلًا عن الشرطة؛ أن بين المتوفين "خمسة من عائلة واحدة لقوا حتفهم في التدافع الذي وقع في استاد رياضي بمدينة دار السلام الساحلية، خلال قيام المئات بإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولي".

وتوفي ماجوفولي بمرض في القلب. وكان قد هوّن من شأن الخطر الذي يمثله كوفيد-19، ورفض إصدار أوامر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها دول كثيرة لاحتواء المرض مثل العزل العام أو وضع الكمامات.

وبعد إعلان وفاة جون ماغوفولي، تَقرر -وفق "سبوتنيك عربي"- أن تتولى نائبته المسلمة والمحجبة "سامية حسن صلوحي" قيادة البلاد؛ في سابقة هي الأولى من نوعها في إفريقيا. ومع ذلك، يُعتقد أنها ستقود البلاد إلى حقبة جديدة.