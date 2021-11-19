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تشمل عددًا من المحافظات .. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وجازان ومكة المكرمة وعسير.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وبقيق وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وخميس مشيط وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الحرث والدائر والعيدابي والريث وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.