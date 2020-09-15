الأمطار تُواعد عسير.. و"المدني" يتفاعل: اتبعوا إرشادات السلامة

حالة تستمر حتى 8 مساء ودعا إلى عدم المجازفة بقطع مياه السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة؛ مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار محافظات: (المجاردة، ورجال ألمع، ومحايل عسير)؛ حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٨ مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من الأخطار التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر؛ منوهًا بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن الأخطار وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني: ‏https://www.998.gov.sa.