صدور أول حكم في جريمة بيئية.. أحكام بالسجن لملوثي البيئة

أُعلِن، اليوم، عن صدور أول حكم في جريمة بيئية، بعد أن استكملت النيابة العامة إجراءاتها.

وتمثلت الجريمة في ارتكاب أفعال مُجرَّمة تسببت في تلويث البيئة.

واشتملت العقوبات على السجن وإلزام المتهمين بإزالة الأضرار البيئية، إضافةً إلى مصادرة الوسائل المستخدمة.

8

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 02:32 PM

صدور أول حكم في جريمة بيئية.. أحكام بالسجن لملوثي البيئة

عبدالله البرقاوي

الرياض

0 3,757

أُعلِن، اليوم، عن صدور أول حكم في جريمة بيئية، بعد أن استكملت النيابة العامة إجراءاتها.

وتمثلت الجريمة في ارتكاب أفعال مُجرَّمة تسببت في تلويث البيئة.

واشتملت العقوبات على السجن وإلزام المتهمين بإزالة الأضرار البيئية، إضافةً إلى مصادرة الوسائل المستخدمة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021