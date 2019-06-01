"محافظة ينبع" تواصل عملها خلال إجازة العيد لإنجاز معاملات المواطنين

تواصل محافظة ينبع عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال تكليف عدد من موظفي المحافظة بأقسام الحقوق العامة والخاصة والشؤون التنموية والاتصالات الإدارية ولجنة التعديات من أجل إنجاز معاملات المواطنين وعدم تأخيرها.



وسيؤدي محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد الكبير بينبع، فيما يستقبل المهنئين بالعيد بصالة الضيافة في المحافظة من مسؤولين ومشائخ ووجهاء وأعيان وأهالي المحافظة.