"أمن الطرق" ينبه مستخدمي طرق الرياض من "الضباب"

يحد من الرؤية الأفقية وخاصة في طريقي الدمام والقصيم

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالعاصمة الرياض، من وجود ضباب يحد من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، وخاصة طريق الدمام وطريق القصيم.

ودعا "أمن الطرق" السائقين لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه في هذه المواقع، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.