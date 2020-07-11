المكسيك: تسجيل 665 وفاة و6891 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات حتى الآن 289174 حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الجمعة، تسجيل 6891 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة.

وسجّلت المكسيك حتى الآن 289174 حالة إصابة و34191 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

فيروس كورونا الجديد

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11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 10:21 AM

إجمالي الإصابات حتى الآن 289174 حالة

المكسيك: تسجيل 665 وفاة و6891 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الجمعة، تسجيل 6891 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة.

وسجّلت المكسيك حتى الآن 289174 حالة إصابة و34191 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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فيروس كورونا الجديد

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