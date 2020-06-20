فيديو رائع.. كيف أنقذ الجيران رجلاً حاصرته النيران بمنزله؟

أزاحوا سيارة متوقفة ورفعوا أيديهم

رصد مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يصور عملية إنقاذ مثيرة، نجح فيها الجيران بانتشال شخص من موت شبه محقق، بعدما علق في نافذة شقته التي هبت فيها النيران والتهمتها بلحظات.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، هذه الواقعة التي حدثت في الصين ونشرتها صحيفة "الشعب" الحكومية، تظهر رجلاً عالقًا في نافذة يتصاعد منها الدخان، ولا حل أمامه سوى القفز منها من علو غير قليل هربًا من الحريق الذي يلتهم منزله.

وتمكن الجيران من إنقاذ الرجل عن طريق بطانية كبيرة، حيث تجمعوا أسفل النافذة ورفعوا أيديهم بالبطانية ليقفز عليها الرجل العالق بسلام، بعد أن أزاحوا سيارة متوقفة في الموقع ذاته.

وبعد اطمئنانه إلى أنه سينجو بحياته، قفز الرجل من النافذة فوق البطانية، حيث التقطه المنقذون بأمان.

وأثار الفيديو الذي حقق انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة تفاعل كبيرة، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "تمثلوا بأخلاق الفرسان ليكون الجميع من أجل الواحد والواحد من أجل الجميع".

ولم تخل بعض التعليقات من الطرافة والإسقاطات السياسية، فغرد أحد المدونين قائلاً: "ليت الجميع يتعاونون ويتكاتفون أيضًا لمحاربة الفساد".