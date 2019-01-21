وزير الخدمة المدنية لموظفي وزارته: الشعار الجديد يمثلنا جميعاً.. ندشن الهوية لنواصل المسيرة

بعث وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان رسالة لمنسوبي الوزارة صباح اليوم، مرفقاً معها الشعار الجديد للوزارة.

وقال الحمدان في نص رسالته:

الزميلات والزملاء الأكارم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

مساؤكم طيب كطيبة هذا البلد المبارك، ويسعدني أن أطلعكم -بكثير من الود والسعادة- على شعار الوزارة الجديد، المتضمن الهوية التي نتشارك الإيمان الشديد بها، والتي نتعاون كلنا يداً واحدةً في تحقيق ما تمثله من مرتكزات ذات أهمية في مشاعرنا وتفكيرنا وعملنا الوظيفي الجاد.

زميلاتي وزملائي الكرام، ترون هذا الشعار الذي يمثلنا جميعاً بنخلته الباسقة المعطاءة الرامزة إلى كيان دولتنا المباركة، الأصيلة بجذورها، المعطاءة بثمارها اليانعة، وألوانه الأربعة التي تمثل رؤية المملكة 2030 الطموحة الساعية إلى غد أفضل، ومستقبل مشرق لمملكتنا الحبيبة وشعبها الكريم؛ فيما تنحدر السعفات الأربع على الجانبين لتحكي عن المحاور الاستراتيجية للوزارة؛ تلك التي نبذل فيها سوياً أقصى طاقاتنا في سبيل تحقيقها؛ بينما تتوسطون أنتم في شكل الإنسان المحرك الأساسي للتنمية، ورأس المال البشري النفيس.

إننا جميعاً -دون استثناء- نعكس هذه الهوية النابعة من هذا الشعار، ونبذل طاقاتنا العملية والعلمية ومهاراتنا القادرة وخبراتنا الممتدة لنحقق ما ترمز إليه، ونحافظ على خدمة وطننا المجيد، ونسعى لتحقيق رؤية مملكتنا الغالية، وسنبذل كل جهد لتحقيق أهداف وزارتنا وفق استراتيجيتها الطموحة التي آمنّا بها وتيقنا أنها السبيل إلى إيجاد بيئة عمل محفزة متطورة ومتجددة.

زميلاتي وزملائي الأكارم..

حين ندشن وإياكم الهوية الجديدة للوزارة؛ فإنني أتطلع إلى أن تواصلوا المسيرة كما أنتم، وأن تبذلوا الجهود كما تعودتم، وأن تكونوا مؤمنين بهذه الهوية إيماناً عميقاً ينتج منه عمل متقن، وتطوير مستمر، ودافعية حية، وطموح وثاب لا يتوقف.

والله يرعاكم ويوفقكم

أخوكم

سليمان بن عبدالله الحمدان