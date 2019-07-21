"الدفاع" البريطانية: ندرس كل الخيارات لتطبيق عقوبات على إيران

قالت: ملتزمون بتأمين وجود عسكري لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنها تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران.

وأضافت وفق "رويترز": ملتزمون بتأمين وجود عسكري في الشرق الأوسط؛ لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وعلينا العمل على خفض التصعيد.

وتابعت وزارة الدفاع البريطانية: علينا أولاً إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط.