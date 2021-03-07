"البيتكوين" تستعيد مكاسبها وتقترب من أعلى سعر لها

بلغت الذروة في 21 فبراير بـ58.354 دولارًا

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.18 في المئة إلى 50947.94 دولارًا، اليوم (الأحد)، لتضيف 2043.31 دولارًا إلى إغلاقها السابق؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وصعدت "البيتكوين"، وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، بنسبة 83.7 في المئة عن أدنى مستوى لها للعام عند 27،734 دولارًا في 4 يناير الماضي، وبلغت ذروة العملة هذا العام 58354.14 دولارًا في 21 فبراير.

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07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 04:54 PM

بلغت الذروة في 21 فبراير بـ58.354 دولارًا

"البيتكوين" تستعيد مكاسبها وتقترب من أعلى سعر لها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.18 في المئة إلى 50947.94 دولارًا، اليوم (الأحد)، لتضيف 2043.31 دولارًا إلى إغلاقها السابق؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وصعدت "البيتكوين"، وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، بنسبة 83.7 في المئة عن أدنى مستوى لها للعام عند 27،734 دولارًا في 4 يناير الماضي، وبلغت ذروة العملة هذا العام 58354.14 دولارًا في 21 فبراير.

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