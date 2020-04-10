قطر تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس لـ6 حالات

سجلت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 2512 حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إنه تم تسجيل 21 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 227.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد 6 حالات.