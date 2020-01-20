الفيصلي يثأر لنفسه ويتعادل مع الهلال في الدقيقة 92

في المباراة المؤجلة من الجولة 12 من الدوري

أوقف الفيصلي انتصارات نظيره الهلال، بعد أن لحق بالتعادل 2/2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في مباراة مؤجلة من الجولة 12.

بهذه النتيجة بقي الهلال متصدراً بـ31 نقطة، والفيصلي ثامناً برصيد 21 نقطة.

كان الهلال هو البادئ في التسجيل عن طريق الإيطالي "جيوفينكو " عند الدقيقة 47 من تسديدة أرضية قوية من رأس الصندوق لم يشاهدها الحارس إلا وهي داخل الشباك.

عاد الفيصلي وعدل النتيجة عند الدقيقة 55 من تسديدة مشابهة لهدف الهلال من قدم اللاعب هايلند.

لكن البرازيلي "إدواردو" أعاد الهلال لسكة التهديف، حينما أحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 88.

بينما الهلال يستعد للفرح وضم النقاط الثلاث لرصيده، باغت هايلند الضيوف بهدف التعديل من رأسية عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 92 ، ليقتل فرحة الهلال في الوقت القاتل.