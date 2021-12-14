إعادة افتتاح مستشفى جازان غدًا بمعايير هندسية عالمية

بعد 6 سنوات من احتراقه وسقوط وفيات وإصابات

تعتزم صحة جازان إعادة افتتاح مستشفى جازان العام، غدًا الأربعاء، بحضور وزير الصحة.

يأتي ذلك بعد أكثر من ستة أعوام من حادثة احتراق المستشفى في ديسمبر 2015، الذي أسفر عما يقارب 25 وفاة وأكثر من مائة مصاب.

ويعتبر مبنى مستشفى جازان العام الحالي، الذي تم تصميمه وفق معايير هندسية عالمية؛ من أكبر المستشفيات بمنطقة جازان؛ حيث بلغت قيمة المشروع 158.904.048 مليون ريال.

وخضع مشروع إعادة تأهيل المستشفى لأحدث المعايير، وزيادة نسبته 40% عن المساحة السابقة، والأسرة في الطوارئ إلى 31 سريرًا.

كما زادت أسرة العناية المركزة إلى 21 سريرًا، بدلًا من ثمانية أسرة، وجرى استحداث قسم عناية مركزة لحديثي الولادة بإجمالي 34 سريرًا.

ويضم المستشفى 21 عيادة، بالإضافة إلى ثلاث عيادات تخصصية.