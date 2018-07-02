مطالبات للجنة الوزارية لـ "حساب المواطن" برفع مقدار الدعم لمواجهة ارتفاع فواتير الكهرباء بالصيف

البرنامج أعلن سابقاً عن المراجعة الدورية للأسعار والدعم

في وقت أعلنت فيه الشركة السعودية للكهرباء بأن السبب في ارتفاع فواتير الكهرباء التي صدرت قبل أيام قليلة يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تغير أنماط الإستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف ، اتجهت الأنظار الى برنامج "حساب المواطن" والذي أقرته الجهات المعنية بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم فيه الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين.

البرنامج الذي أقر بالتزامن مع الإعلان عن تغيير التعريفة الكهربائية.

حساب المواطن في تغريدة سابقة : نراجع الدعم دورياً لمواكبة أي تأثير.

بالعودة إلى تصريحات المسؤولين في برنامج حساب المواطن قبل عدة أشهر يتضح أن قيمة الدعم تتم مراجعتها دورياً عن طريق لجنة وزارية حيث سبق وغرد الحساب الرسمي للبرنامج قائلاً "

يتم مراجعة الدعم المقدم من ⁧حساب المواطن⁩ للمستحقين كل 3 أشهر، بهدف مواكبة أي تأثير ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية، حيث يشمل الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من تلك الإصلاحات".

مهام اللجنة الوزارية: مراجعة آليات احتساب الدعم والرفع لمجلس الوزراء

المادة الثالثة من ضوابط برنامج حساب المواطن والتي أقرت من مجلس الوزراء نصت على تشكيل لجنة للبرنامج تعمل تحت إشراف مجلس الوزراء باسم (لجنة برنامج حساب المواطن)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ تتولى القيام بالآتي:

أ -مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه وسياسات عمل البرنامج، والرفع عما تراه في شأنها إلى المجلس.

ب – اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله.

ج – دراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم والإعانات الأخرى ضمن منصة البرنامج الإلكترونية التي يقدم من خلالها الدعم والمنافع الحكومية الموجهة للمواطنين، واقتراح مقدار الدعم لكل منها؛ والرفع بما تراه للمجلس.

د – رفع تقرير سنوي عن سير عمل البرنامج.

وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب احتياجها والاستعانة بمتخصصين وبيوت خبرة في هذا المجال، ودعوة من تراه للمشاركة في اجتماعاتها؛ بما يمكنها من تنفيذ المهمات الموكولة إليها.

مطالبات للجنة : راجعوا مقدار الدعم في فترات الصيف

مع ذلك برزت مطالبات للجنة الوزارية لحساب المواطن بضرورة اعادة النظر في مقدار دعم حساب المواطن خلال فترة الصيف التي تشهد ارتفاع في فواتير الكهرباء.

يقول رجل الأعمال والمستشار المالي حسام بن عبدالرحمن الصالح قبل نحو ٦ أشهر وفِي حوار مع "سبق": نبهت لأزمة فواتير الكهرباء في الصيف وقلت حينها "يجب أن نعترف بالاستهلاك الكبير للطاقة بمختلف أنواعها. مثلاً الكهرباء يوجد استهلاك عالٍ جدًّا لها، وفي الوقت نفسه أتمنى النظر في فاتورة الكهرباء في موسم الصيف، أو تكون هناك ديناميكية في طريقة دعم حساب المواطن برفع الدعم عند ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصيف".

واضاف " استهلاك المجتمع بكل فئاته للطاقة الكهربائية متقارب لكن هناك فروقات في القدرة على سداد الفواتير ، خاصة بعد ارتفاع تعريفة الكهرباء والحكومة تنبهت لذلك باقرار برنامج حساب المواطن ، ولكن نتمنى من اللجنة الوزارية المعنية عن البرنامج بالنظر في رفع قيمة الدعم خلال فترة الصيف لمساعدة ذوي الدخل المحدود في مواجهة ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء".

وقال الصالح: " أدعو الجميع للترشيد عموماً وفي نفس الوقت أقترح أن يرتفع دعم حساب المواطن لذوي الدخل المحدود والمتوسط خلال فتره الصيف والتي تعتبر الأعلى استهلاكاً للكهرباء ، أكثر استهلاك الأسر هو التكييف الذي لا غنى عنه في فتره الصيف خاصة".

من جهته قال الإعلامي ياسر المعارك أن ارتفاع فواتير الكهرباء أمر متوقع بسبب أن تغيير تعريفة شرائح الكهرباء بما فيها القطاع السكني منذ مطلع يناير 2018 و التي بالطبع ألقت بظلالها على فواتير المواطنين خصوصاً و أن غالبية المنازل السكنية بنيت بالأسلوب القديم بلا عوازل وبمساحات كبيرة إضافة إلى إستخدام مكيفات بأنظمة قديمة غير موفرة للكهرباء ناهيك عن حرارة المناخ والذي يجبر المواطنين على إستخدام أجهزة التكييف لتخفيف أثار الحر و إستخدام الثلاجات لحفظ الأطعمة والأدوية.

وطالب المعارك بمراجعة خطط رفع أسعار تعريفة الطاقة إضافة إلى رفع حجم دعم حساب المواطن لتتناسب مع حجم الأثر المباشر و الغير مباشر من رفع الدعم عن أسعار الطاقة.