"عسيري": صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء

قال: الأنشطة التي بها تقارب جسدي ستكون في "المرحلة الخضراء"

أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما فيها صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء.

وقال "عسيري" في مقابلة على شاشة "الإخبارية": إن هناك تقييماً مستمراً عن نشاط المرض وعدد الإصابات والدخول في المنشآت الصحية، وهذا الذي يحدد نوع الإجراءات وطريقة اتخاذها والفترة الزمنية لكل إجراء، مؤكداً أن بعض الأنشطة التي بها تقارب جسدي ستكون في المرحلة الخضراء.

وبيّن المساعد للصحة الوقائية أن المرحلة الخضراء لم تحدد إلى الآن، ولها معالم وتتغير باستمرار على حسب الوضع الوبائي للمرض، وكل يوم هناك تقييم واعادة التقييم قد نتأخر في بعض الإجراءات على حسب الوضع الوبائي الفعلي للمرض في أرض الواقع.

وقال "عسيري": إن هذه الانشطة لن تعود حتى في نهاية شهر شوال وإن بعض الإجراءات خطورتها أعلى من غيرها كالاتصال بين البشر في الأماكن العامة، مؤكداً أن الإجراءات التي لا تتخذ حتى التأكد فعلياً أنه يقلل نشر الفيروس في المجتمع.