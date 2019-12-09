وظائف أكاديمية في جامعة الأمير سطام بالخرج

عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة "أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ"، في عدد من التخصصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيسي بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة؛ وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة: https://irec.psau.edu.sa/OA_HTML/IrcVisitor.jsp?L=AR

ودعت الجامعة الراغبين في شَغل هذه الوظائف إلى التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص كل متقدم؛ مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 24/ 4/ 1441هـ.