المملكة تُقيم البطولة الخيرية "لاعبون بلا حدود".. بجوائز تبلغ 10 ملايين دولار

ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية اليوم عن إقامة المملكة العربية السعودية للمبادرة الخيرية العالمية "لاعبون بلا حدود" للعام الثاني على التوالي، التي ستُقام خلال المدة من 7 يونيو إلى 8 أغسطس 2021م، ويصل مجموع جوائزها إلى 10 ملايين دولار يعود ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وبالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية ESL، تأتي نسخة هذا العام من الحدث الخيري الأكبر في مجال الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم تحت شعار "عالم واحد: جسد واحد" بهدف مساعدة الدول المحتاجة إلى الحصول على لقاح كوفيد-19 من خلال التبرع بمجموع جوائز الحدث لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي بدوره سيقوم بتقديمها للجهات العالمية التي تُسهم في تقديم اللقاح لتلك الدول في مختلف أنحاء العالم.

وتمتد مبادرة لاعبون بلا حدود في نسختها الثانية إلى تسعة أسابيع وسيتنافس على مجموع جوائزها الخيرية البالغة 10 ملايين دولار نخبة من الفرق واللاعبين المحترفين العالميين في العديد من الألعاب الشهيرة في "منافسات النخبة" مثل: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Fortnite, PUBG MOBILE and CS:GO.

وبالإضافة إلى منافسات النخبة، سيُفتح باب التسجيل لمحبي الألعاب الإلكترونية إذْ سيكونون على موعد مع المتعة والتشويق في "منافسات البطولات المجتمعية" المليئة بالإثارة والتحدي في الألعاب المذكورة سابقًا، بالإضافة إلى ألعاب عالمية شهيرة مثل Overwatch, Tekken 7, NBA2K, Call of Duty and Rocket League.

وستعرض جميع تلك المنافسات في بث مباشر "افتراضيًا" وبسبع لغات مختلفة لمنح الملايين حول العالم تجربة نوعية في عالم الرياضة والترفيه للمشاهدة والمشاركة واللعب والتعلّم بالإضافة إلى حثّ مجتمع الرياضات الإلكترونية والمجتمع السعودي والعالمي ككل للوصول لأعلى رقم ممكن من التبرعات.

وبهذه المناسبة، أبدى الأمير فيصل بن بندر بن سلطان "رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية" سعادته بإقامة المملكة لهذا الحدث العالمي الخيري للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح المميز الذي تحقق في نسخته الأولى.

وقال: "نؤمن تمامًا بالقوة التي تمتلكها الرياضة الإلكترونية، وشاهدنا في العام الماضي ما يمكن إنجازه حين يتحد مجتمع الرياضة الإلكترونية لتحقيق هدف أسمى مثل مساعدة الجهات الخيرية في التصدي لجائحة فيروس كوفيد-19، وعلى الرغم من وجود اللقاحات إلاّ أن هناك العديد من الدول التي لا تستطيع الحصول عليه لأشهر قادمة".

وأضاف الأمير فيصل : "شعارنا هذا العام هو "عالم واحد: جسد واحد" ونسعى للاستمرار في دعم مسيرة مكافحة هذا الوباء من خلال توفير أفضل تجربة رياضية ترفيهية تشمل نخبة الأسماء والفرق والألعاب العالمية، ومبادرة لاعبون بلا حدود دعوة مفتوحة للجميع وتعكس مدى التأثير الإيجابي الذي يمكن لعالم الرياضة الإلكترونية تحقيقه عن طريق العمل الخيري".

وكانت النسخة الأولى من الحدث الرياضي العالمي الخيري قد لاقت إقبالاً كبيرًا، حيث شهدت مشاركة أكثر من 460,000 لاعب من 141 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 200,000 مواجهة في المنافسات الجماهيرية وأكثر من 14 مليون مشاهد لمنافسات النخبة.

وتضم قائمة الأسماء المشاركة في منافسات النخبة مجموعة أبرز الأسماء العالمية في الرياضة الإلكترونية ومنهم البطل العالمي السعودي "مساعد الدوسري" الذي علّق على استعداداته للمشاركة في النسخة الثانية من مبادرة لاعبون بلا حدود قائلاً: "لقد كانت النسخة الماضية لحظة مهمة بالنسبة لمجتمع الرياضة الإلكترونية السعودي، حيث تصدرت المملكة المشهد العالمي من خلال مبادرة خيرية عالمية وحّدت عشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية تحت مظلة مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19".

وأضاف الدوسري: "أصداء البطولة وصلت إلى مجتمع الرياضة الإلكترونية ككل وأنا فخور جدًا بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في قلب الساحة العالمية وأتطلع بحماس للمشاركة في النسخة الثانية".

وشهدت نسخة العام الماضي من مبادرة لاعبون بلا حدود حصول العديد من الجهات الخيرية العالمية مثل "اليونيسف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية"، على تبرعات مالية أسهمت في دعم جهود مكافحة الجائحة العالمية من خلال توفير الإمدادات الصحية اللازمة والمياه ومستلزمات العناية وتأمين التعليم والحماية للأطفال.

وتُعد منظمة اليونيسف إحدى الجهات العالمية التي تقوم بدور رئيس في تقديم لقاح كوفيد-19 للدول المحتاجة، وتشارك في مبادرة لاعبون بلا حدود للعام الثاني على التوالي، وتعليقًا على هذه المشاركة قالت "مديرة شُعبة الشراكات العامة"بالمنظمة كارلا حداد مارديني: "تقوم اليونيسف بتقديم أكبر عملية لتزويد وتوفير اللقاح في العالم حيث سيُقدم 2 مليار لقاح مع نهاية هذا العام، ونحن ممتنون للفائزين الذين تبرعوا لنا في نسخة العام الماضي حيث أسهم ذلك في دعمنا للاستمرار في الاستجابة لاحتياجات التصدي لجائحة فيروس كوفيد-19، وسنكون سعداء جدًا بتبرع فائزي هذا العام لمساعدتنا في تقديم اللقاح لكل محتاج".

وسيشمل الحدث وجود منصة تعليمية تُقام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي ستقدّم دورات مجانية متنوعة تستهدف الراغبين في بناء مسيرتهم المهنية في مجال الرياضة الإلكترونية.

وستنطلق أحداث مبادرة لاعبون بلا حدود من خلال المنافسات الجماهيرية بتاريخ 7 يونيو، وعلى الراغبين في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للبطولة www.gamerswithoutborders.com وسيُعلن عن موعد منافسات النخبة في وقت لاحق، وبالإمكان متابعة جميع فعاليات الحدث الخيري العالمي مباشرة على الموقع الإلكتروني ومنصات البطولة على YouTube, Twitch , Facebook.