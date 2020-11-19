لبنان تسجل 1909 إصابات جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 111905 والوفيات 868 شخصًا

سجّلت لبنان 1909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 111905 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 63458، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 868 حالات بعد تسجيل 16 حالة وفاة.