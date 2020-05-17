فرنسا.. إجمالي مصابي كورونا يبلغ 179630 حالة

عدد الوفيات بلغ 27532 والمتعافين 59142 شخصًا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، إلى 179630، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532؛ بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصًا.