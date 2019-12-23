شاهد.."الغذاء والدواء" تضبط 13 طن أغذية منتهية الصلاحية بالرياض

تظهر عليها علامات الفساد إضافة إلى تلاعب بالتواريخ وإعادة التعبئة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إغلاق مستودع أغذية في حي المصانع بالرياض وضبط آخر.

وقالت "الهيئة" إن الإغلاق جاء بعد رصد 13 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات الفساد، إضافة إلى وجود تلاعب بالتواريخ وإعادة التعبئة.