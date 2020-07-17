لمدة 3 مواسم مقبلة.. النصر يظفر بخدمات "العلاوي"

بعد صفقة اللاعب عبدالفتاح عسيري، أمس الخميس، أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، ضم عبدالعزيز العلاوي قادماً من أحد "درجة أولى" لتمثيل الفريق الكروي الأول في النادي لمدة 3 مواسم.

ووقع رئيس نادي النصر صفوان السويكت العقد مع اللاعب بحضور عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق الكرة الأول في النادي.

وأنهت الإدارة النصراوية الصفقة، بعد الاتفاق مع نظيرتها في نادي أحد على شراء المدة المتبقية من عقد العلاوي.