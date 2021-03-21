"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

"الجوني": نهدف إلى تكريم ودعم وتقدير الإنجازات والمبادرات

حققت إدارة الأمن والسلامة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير المركز الأول في جائزة "الكيان الذهبي" في دورتها الثانية. كما حققت إدارة نشاط الطلاب المركز الثاني، وإدارة التخطيط والتطوير المركز الثالث، ووحدة تطوير المدارس المركز الرابع، عن فئة كيانات الهيكل التنظيمي.

فيما حصل مكتب التعليم بخميس مشيط "بنات" على المركز الأول عن فئة مكاتب التعليم، وعن فئة مدارس أنموذج التميز حصلت ابتدائية التحفيظ الأولى بخميس مشيط على المركز الأول. فيما حقق مكتب المدير العام للتعليم في المنطقة 97 درجة في التحكيم الخارجي للجائزة.

وأوضح سعد الجوني، المدير العام للتعليم في المنطقة، أن الجائزة تهدف إلى تكريم ودعم وتقدير الإنجازات والمبادرات، والتعريف بأفضل الأفكار المبدعة والممارسات الإدارية المتميزة والمبادرات الرائدة في مختلف المجالات الإدارية، وتسليط الضوء عليها من أجل تعميم الاستفادة منها، إضافة إلى تشجيع الإدارات على الارتقاء بأدائها، وتحسين خدماتها، وتجويد منتجاتها ومخرجاتها، بما يصبُّ في مصلحة المستفيد، ووضع آليات لقياس الإبداع والتميز وفقًا للمعايير المتعارف عليها في مجالات الإدارة المختلفة، وإذكاء روح التنافس، وتأسيس ثقافة المقارنة المعيارية بين الإدارات من أجل تطوير الأداء، وابتكار أساليب جديدة، ورعاية المبادرات المتميزة وتشجيعها ورصدها، بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والإبداعات والاقتراحات في كل المجالات.

وأشاد بجهود فريق العمل بمركز عسير للتميز والقائمين على الجائزة بعد عام من الكيانات المبدعة والمتميزة، ووقوفهم خلف هذا العمل الملهم والخلاق.

يُذكر أن عدد الكيانات المتقدمة للجائزة بلغ 26 إدارة و13 مكتبًا لتعليم البنين والبنات، وسبع مدارس.