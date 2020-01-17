بشكل مفاجئ.. شاهد كيف أنهى "روحاني" الصلاة دون تحية "خامنئي"!

"المرشد" أَمّ الجمعة لأول مرة منذ 8 أعوام

غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشكل مفاجئ، المسجدَ فور انتهاء صلاة الجمعة خلف المرشد علي خامنئي، دون الانتظار لتحيته.

ووفق "روسيا اليوم"، ظهر الرئيس الإيراني في مقطع فيديو وهو يُنهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على المرشد الأعلى، الذي أَمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، وخطب خطبةً وصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".

حسن روحاني خامنئي

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17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441 04:11 PM

"المرشد" أَمّ الجمعة لأول مرة منذ 8 أعوام

بشكل مفاجئ.. شاهد كيف أنهى "روحاني" الصلاة دون تحية "خامنئي"!

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشكل مفاجئ، المسجدَ فور انتهاء صلاة الجمعة خلف المرشد علي خامنئي، دون الانتظار لتحيته.

ووفق "روسيا اليوم"، ظهر الرئيس الإيراني في مقطع فيديو وهو يُنهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على المرشد الأعلى، الذي أَمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، وخطب خطبةً وصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".

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