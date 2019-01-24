روسيا تحذر واشنطن من التدخل عسكرياً في فنزويلا: "السيناريو كارثي"

توقعت أن تشهد الفترة المقبلة محاولات جديدة لتشويه سياسة كراكاس

حذرت روسيا، الولايات المتحدة من التدخل العسكري في شؤون فنزويلا، مؤكدة أنها ستواصل دعمها لفنزويلا التي تعد شريكاً استراتيجياً لموسكو، وأنها ستعمل على حماية سيادتها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، على لسان نائب الوزير سيرغي ريابكوف إن تدخل الولايات المتحدة عسكرياً في فنزويلا، قد يتحول إلى سيناريو كارثي.

ووفق موقع "روسيا اليوم" قال ريابكوف في حديث لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن": نحن نحذر من ذلك. نحن نرى أن ذلك سيكون سيناريو كارثياً، والذي سيهتز له نموذج التنمية الذي نراقبه في منطقة أمريكا اللاتينية.

وأضاف: روسيا ستواصل دعمها لفنزويلا التي تعد شريكاً استراتيجياً لموسكو، وسنعمل على حماية سيادتها.

وأردف: بينما نراقب تطورات الوضع في فنزويلا، نرى سعي مجموعة معينة من الدول والولايات المتحدة فيما بينها في استخدام المنصات المختلفة، بما في ذلك منظمة الدول الأمريكية؛ لزيادة الضغط على فنزويلا الصديقة تحت ذرائع مختلفة.

وتابع: أنا متأكد تماماً من أن الفترة المقبلة ستحتوي على محاولات جديدة لتشويه سياسة كراكاس، وصبّ الزيت على نار العمليات الداخلية الصعبة التي تحدث هناك. وعدم السماح باستمرار الحوار بين الفنزويليين، ومنع القوى البنّاءة من المساهمة في الحوار، وبصورة عامة، تحويل هذه البوصلة الإقليمية نحو الضغط.

وقال "ريابكوف": على ما يبدو، يتعين علينا توضيح موقفنا مرة أخرى. لقد دعمنا فنزويلا الصديقة، شريكنا الاستراتيجي، وسنواصل دعمها. سنقف في صف واحد مع هذا البلد لحماية سيادته، وسيستمر التعاون المادي والعملي بين روسيا وفنزويلا في مختلف المجالات.

وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت، في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، رئيساً للبلاد، بدلاً من نيكولاس مادورو، ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو "مادورو" إلى تسليم السلطة لـ"غوايدو".

وأعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، يوم أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

ورداً على ذلك، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة، مساء يوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.