"ممشى زينب الهلالية" بمكة.. مشروع مرتقب ونسبة الإنجاز 50%

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم مستجدات مشروع تحسين المشهد الحضري، ومشروع ممشى زينب الهلالية بحي الشوقية بمكة المكرمة.

واطلع "القويحص" على منجزات وكالة التشييد والصيانة لرصد وتوثيق مظاهر التلوث البصري بالعاصمة المقدسة، ومعاينة الطرق والشوارع المستهدفة ذات الأولوية لتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة، وهي: طريق الأمير محمد بن سلمان بطول 12.5 كلم، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بطول 18.2 كلم، وشارع السيدة زينب الهلالية بالشوقية بطول 4.4 كلم، وشارع السيدة فاطمة الزهراء بالنسيم بطول 4.2 كلم، وشارع عبدالله عريف بطول 3.2 كلم.

ويجري العمل حاليًا على تعديل الملاحظات المرصودة من قِبل الاستشاري المختص، بتنسيق مشترك بين الإدارات المعنية في وكالة التشييد والصيانة ونظيرتها في وكالة البلديات وإدارات أخرى، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المعالجة في بداية السنة الميلادية المقبلة -بإذن الله-.

وفي السياق ذاته، تفقّد أمين العاصمة المقدسة ممشى السيدة زينب الهلالية، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 50٪. ويضم المشروع ساحة أم المؤمنين وأمهات المؤمنين بمساحة 382 مترًا مربعًا، ومسطحات خضراء بمساحة 7390 مترًا مربعًا، ومسطحات مائية تحتوي على نافورة وشلال بمساحة 820 مترًا مربعًا، إضافة إلى 78 مقعدًا، و335 عمودًا للإنارة.

ويبلغ طول المشروع بالكامل 2365 مترًا، وأُنجز منه في المرحلة الحالية 1070 مترًا، ويجري العمل على استكمال المتبقي من المشروع وإنجازه خلال الفترة المحددة.