الإمارات تطلب رسميًا تأجيل "إكسبو 2020 دبي" تجنبًا لتفشي "كورونا"

اللجنة التنفيذية تجتمع في 21 إبريل لبحث تغيير الموعد

طلبت الإمارات العربية المتحدة رسميًا تأجيل إكسبو 2020 دبي حتى أكتوبر العام المقبل على خلفية وباء كوفيد-19، وفق ما أفادت الهيئة المشرفة على المعرض الدولي اليوم (السبت).

وأشار المكتب الدولي للمعارض على موقعه الإلكتروني، إلى أن لجنته التنفيذية ستعقد اجتماعًا في 21 إبريل؛ لبحث تغيير الموعد، وفقًا لـ"فرانس 24".

و"إكسبو" معرض كبير للأعمال والفعاليات الثقافية، يُقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس.

ومن المقرر أن ينعقد معرض إكسبو التالي لمعرض إكسبو 2020 دبي في مدينة أوساكا اليابانية عام 2025.

كان المنظمون في دبي قد وافقوا الشهر الماضي على اقتراح تأجيل الحدث، الذي كان من المقرر أن يبدأ في 20 أكتوبر المقبل ويستمر حتى العاشر من إبريل 2021، بسبب تفشي الوباء.

ولابد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب، وعددها 170 دولة، على الاقتراح حتى يتغير الموعد.

ويتوقع صدور قرار نهائي في يونيو، عندما تجتمع الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض.