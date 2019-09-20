"القرني" يحتفل بتخرجه من الكلية الأمنية برتبة "ملازم"

احتفل الملازم فهد بن عايض القرني، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، خلال حفل أقيم برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، أمس الأربعاء 19/ 1/ 1441هـ، في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض.

وتلقى "القرني" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.

وتُبارك "سبق" لـ"القرني"؛ داعية الله تعالى له بالمزيد من التقدم والنجاح.