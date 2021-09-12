"ألزهايمر" توقّع اتفاقية مع "الرعاية المنزلية" لتسهيل خدمات المرضى

في إطار حملة "عهد لا يفنى"

‬وقّعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر اتفاقية تعاون مطلع شهر سبتمبر الجاري مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية لدعم خدمات الرعاية المنزلية لمرضى ألزهايمر.

ويأتي ذلك ضمن مساعي الجمعية في تسهيل خدمات رعاية المرضى وكل التحديات التي تواجه المريض وأسرته.

وفي هذا السياق، كثفت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر خلال حملتها #عهد_لا_يفنى، جهودها بكل الأصعدة التوعوية والعلمية والاجتماعية والإعلامية والإعلانية للوصول لكل مرضى ألزهايمر بمناطق المملكة.

وتحرص الجمعية باستمرار على بناء الشراكات الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخيري والصحي الذي يخدم كل المرضى، والتي تعد محوراً مهماً في تنفيذ أنشطتها وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة إلى تقديم خدمات فعلية على أرض الواقع لمرضى ألزهايمر من كبار السن.

إلى هذا تطلق الجمعية مجموعة من المحاضرات التوعوية عن مرض ألزهايمر وضرورة التشخيص المبكر وآلية التكيّف مع التغيرات في جدولة ما بين الأطباء يقدمها كل من الدكتور محمد خشيم استشاري أمراض الباطنية وكبار السن تحدث فيها عن مرض ألزهايمر والخرف وضرورة التشخيص المبكر، والدكتورة نسرين جستنية استشاري طب الشيخوخة، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني عن المشاعر السلبية من المجتمع تجاه مرض ألزهايمر من خلال البث المباشر عبر برنامج zoom المرتبط تسجيله بحساب الجمعية في "يوتيوب".