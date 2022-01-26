شرطة الرياض تعلن: القبض على "مدّعي النبوة"

صَدَمَ مركبات في طريقٍ عام وهدّد المارة بسكين

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطنٍ ظهر في مقطع فيديو، مدّعياً النبوة، وتضمن ألفاظاً نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة، إضافة إلى صدم مركبات في طريق عام، وتهديد المارة بسلاح أبيض، حيث تبيّن من اجراءات الاستدلال أنه في حالةٍ غير طبيعية، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الاجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443 08:19 AM

صَدَمَ مركبات في طريقٍ عام وهدّد المارة بسكين

شرطة الرياض تعلن: القبض على "مدّعي النبوة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطنٍ ظهر في مقطع فيديو، مدّعياً النبوة، وتضمن ألفاظاً نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة، إضافة إلى صدم مركبات في طريق عام، وتهديد المارة بسلاح أبيض، حيث تبيّن من اجراءات الاستدلال أنه في حالةٍ غير طبيعية، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الاجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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