شرطة الرياض تعلن: القبض على "مدّعي النبوة"

صَدَمَ مركبات في طريقٍ عام وهدّد المارة بسكين

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطنٍ ظهر في مقطع فيديو، مدّعياً النبوة، وتضمن ألفاظاً نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة، إضافة إلى صدم مركبات في طريق عام، وتهديد المارة بسلاح أبيض، حيث تبيّن من اجراءات الاستدلال أنه في حالةٍ غير طبيعية، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الاجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.