نيوزيلندا.. تلقى لقاح كورونا 10 مرات في يوم واحد مقابل الأموال

اعتقادات بحصوله على مقابل مادي لأخذ التطعيمات نيابة عن آخرين

فيما يعتقد حصوله على المال لتلقي اللقاح نيابة عن أشخاص آخرين، بدأت السلطات الصحية النيوزيلندية تحقيقاً بعد تقارير بشأن تلقي رجل تطعيم ضد فيروس كورونا، لما يصل إلى عشر مرات، في يوم واحد، طبقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

مديرة برنامج التطعيم، استريد كورنيف ذكرت لموقع «ستاف»، أن وزارة الصحة في البلاد تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، مضيفة «لدينا مخاوف بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات المعنية».

وقال: «إن وجود حالة تطعيم غير دقيقة، لا يعرّضك فحسب لمخاطر، إنما يعرّض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك لمخاطر، وفرق الرعاية الصحية، التي تعالجك الآن، في المستقبل».

وفي نيوزيلندا، لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح وفق "الشرق الأوسط".

وتلقى نحو 89 في المائة من مواطني نيوزيلندا تطعيماً كاملاً، وأبلغت البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها، خمسة ملايين نسمة، عن نحو 12 ألفاً و500 حالة إصابة، و46 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة.