غيبوبة وسقوط.. 11 حالة إسعافية في أول أيام مهرجان الورد الطائفى

متحدث "الهلال الأحمر": شاركنا بـ٤ مركبات وعربتَي قولڤ و٦٥ فردًا

باشرت فرق الهلال الأحمر بالطائف، في أول يوم من فعاليات مهرجان الورد الطائفي، عدد ١١ حالة إسعافية تنوعت ما بين غيبوبة سكر وسقوط وإجهاد حركي تم التعامل معها بتقديم الخدمة اللازمة؛ حيث نقلت حالة سقوط إلى مجمع الملك فيصل بالطائف لإكمال اللازم.



هذا وقد شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف في فعاليات مهرجان الورد الطائفي ١٥ والمقامة في منتزه الردف؛ حيث أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي عادةً ما تقوم بالإعداد والتجهيز لمثل هذه الفعاليات؛ لما تمثله من أهمية بالغة؛ حيث يرتادها العديد من الزوار من داخل وخارج الطائف.



وبين "الثبيتي" أن مشاركة الهيئة جاءت بعدد ٤ مركبات إسعاف، وعدد عربتي قولڤ، وعدد ٦٥ من المشرفين والمسعفين والمتطوعين والمتطوعات.



وقال: "لم تقتصر المشاركة على تغطية إسعافية؛ بل ساهم المشاركون في نشر الثقافة الإسعافية، إضافة إلى نشر الأساور الورقية على الأطفال مدونةً بها الاسم ورقم الهاتف الجوال في حال فقدان الطفل عن عائلته.

