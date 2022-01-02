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كشفت عن عدد من الأعراض الأخرى منها "اضطراب الوزن والنوم وحب الوحدة"

"الصحة": إذا اختفى صاحبك وقل تواصله.. قف بجانبه فقد يكون يعاني هذا المرض

حذّر حساب "عش بصحة"؛ المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة، مما وُصف بالاكتئاب الموسمي.

وقال الحساب، في تغريدة له، إن اضطراب الوزن والنوم وقلة التواصل مع الأصدقاء والانزواء وحب الوحدة عوامل تشير إلى الإصابة بالاكتئاب الموسمي ويحتاج المصاب به إلى المساعدة.

وأضاف: "إذا اختفى صاحبك.. وقل تواصله معك.. وبدأ يضطرب وزنه ونومه.. قد تكون بداية أعراض اكتئاب موسمي.. قف بجانبه وساعده".