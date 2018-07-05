مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

موجة حارة قاتلة تداهم شرقي كندا منذ نهاية الأسبوع

سجلت مدينة العمارة العراقية، في محافظة ميسان، أعلى درجات الحرارة في العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب ثماني مدن عراقية أخرى، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً كشفت فيه عن المدن الأعلى درجات حرارة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد أوضح الجدول أن مدينة العمارة العراقية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم؛ حيث بلغت 51 درجة مئوية، تشاركها بنفس الدرجة كل من منطقة مطربة في الكويت والعمادية في إيران.

من ناحية ثانية، ضربت موجة حر قاتلة شرقي كندا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، وسجلت السلطات الصحية الكندية، حالات وفاة بسبب هذه الموجة.

وارتفعت الحرارة فوق 30 درجة مئوية منذ الجمعة، جنوبي كيبيك، مع نسبة رطوبة وصلت حتى 44 مطلع الأسبوع.

وأعلنت "حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة" في جنوب كيبيك؛ لكن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها اعتباراً من الجمعة.